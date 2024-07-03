ОСАГО будет исключено из числа обязательных документов при первичной постановке транспортного средства на учёт и при смене владельца

Такой закон одобрил Совет Федерации.

В случае утверждения закона президентом, он вступит в силу с 1 марта следующего года.

И согласно нему, государственный учёт машины будет прекращаться по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля.

Кроме того, при продаже транспорта владелец сможет сразу снимать его с учета в ГАИ.