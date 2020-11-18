Оседлали волны в Териберке

Мурманчанин Александр Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал необычное видео. Дело в том, что молодой человек и его друзья катаются по волнам и делают это не в тёплых водах южных морей, а в Териберке, на побережье Баренцева моря.

Занимаются сёрфингом спортсмены, кончено, в толстых гидрокостюмах.

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