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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.22 19:30

Осень - не помеха! Модернизация водоснабжения объектов на западном берегу Кольского залива идёт полным ходом

Не смогли остановить процесс и санкции. Важными работами занимается ГОУП «Мурманскводоканал» и ряд подрядчиков.

Для строек и будущих предприятий, которые как рыболовные сети улов охватили западный берег Кольского залива, нужно качественное водоснабжение. Стратегически важными работами здесь занимаются, пожалуй, лучшие специалисты своего дела, среди которых инженеры и рабочие ГОУП «Мурманскводоканал» и ряда подрядных организаций.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Минькино и  Дровяное у нас тоже попадают под снабжение водой в рамках наших главных объектов на этом берегу. Один из главных объектов - порт «Лавна» и «Ударник»  -  комплекс по рыбопереработке, планируемый с полным комплексом по обслуживанию судов, которые занимается рыбопереработкой».

Первый этап работ от села Минькино до посёлка Дровяное планируется завершить уже в декабре. Заказчик работ на объекте – «Мурманскводоканал», который и осуществляет контроль исполнения подряда:  очистка полосы от леса, устройство траншеи, сварка труб.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас работает подрядчик, мы контролируем его работу. На втором этапе, а это такой же по расстоянию этап, который будет идти через город Колу и от Дровяного до моста».

По словам Андраника Мусатяна, фактически все  работы относятся к одному проекту «Западный берег», реализация которого предусматривает трассу в 18 километров. Что касается труб водовода, то их будет две диаметром 400 мм. Для участка в районе Комсомольской горки до посёлка Дровяное в силу санкционных ограничений закупили материал позже, что сдвинуло сроки работ на месяц.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сейчас с трубой всё хорошо. У нас закуплено два аппарата пайки для работ, а сегодня на объектах работает пять аппаратов. Это очень много для нас, но надо ускоряться».

Всего предусмотрено два этапа, один из которых включает в себя прокладку водовода через Кольский залив.

 

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