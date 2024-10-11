Осень – время вакцинироваться от сезонных заболеваний

Столбики термометров в Мурманске стабильно показывают 2 градуса тепла, а за окном уже не раз наблюдали падающий на землю снег. В это время важно проводить профилактику и вакцинироваться от сезонных заболеваний, таких как грипп.

Вячеслав Ванюков, главный внештатный инфекционист Мурманской области: «Порядка 10% непривитых лиц подвержены риску летального исхода. Собственно, основная опасность и кроется в этом. Вторая опасность - это индексокондегиозность данного заболевания. Дело в том, что в конце инкубационного периода, буквально за день до начала клинических проявлений, человек уже представляет эпидемическую опасность так как может заражать окружающих и продолжает их заражать с момента появления клинических симптомов на протяжении ещё одной-двух недель».

Для того, чтобы не запустить цепную реакцию распространения гриппа на окружающих людей важно своевременно проходить вакцинацию от гриппа. А так как этот вирус видоизменяется, то важно ежегодно прививаться новым препаратом.

Марина Ермакова, заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: «Вакцины в медицинских организациях достаточно. У нас в этом году поступило три вида вакцин: для вакцинации детей - это «Ультрикс Квадри, для вакцинации взрослых - это вакцина «Сови-грипп» и «Флю-М».

Пик развития гриппа придёт на январь-февраль, а уже сейчас от него привились более 118 тысяч северян, что составляет 19% от всего населения региона.

Напомним, что вакцинироваться от гриппа можно не только в поликлиниках и больницах, но и на «Островках здоровья» в торговых центрах.