Осень на дворе – время покупать шубу!

20 сентября в Ледовом дворце спорта Мурманска откроется выставка-продажа шуб от фабрики «Белка-Вятские меха» из Кирова. Производитель традиционно радует своих клиентов доступными ценами и высоким качеством.

Как долго будет служить шуба, зависит от её качества. Существует несколько типов норки: русская, американская и скандинавская. Русская норка имеет высокий остевой волос и густую высокую подпушь, в результате чего изделие получается очень тёплое. Но основным преимуществом русской норки является всё-таки, более низкая цена.

Скандинавская норка - самая распространенная на планете. Её основные признаки ровная ость средней высоты и густая подпушь.

Немалое значение имеет блеск. Он присущ только меху с остью и чем сильней она выражена, тем явственней будет блеск. У скандинавской блеск мягкий, скорее - это сияние. Нередко чёрную скандинавскую норку называют «чёрным бриллиантом».

Сильнее всего заметен блеск у русской норки.

Носкость очень незначительно отличается в рамках одного вида меха.

Высокоостный мех лучше борётся с загрязнениями, ость отталкивает грязь, зато низкоостный дольше служит из-за низкой ости, которая не обломится и не пострадает. Что выбрать – решайте сами.

Как качественные и тёплые давно зарекомендовали себя, к примеру, «Белка-Вятские меха» из Кирова. Причём, как уверяют эксперты, хорошая норковая шуба не обязательно должна быть баснословно дорогой. Ради женщин всей страны компания «Белка-Вятские меха» снижает цены на любимые шубы.

На выставке в Мурманске можно найти норковую шубу за 44 тысячи рублей. А мутон всего за 14900. Так же на выставке большой выбор шуб из пушнины, дубленок и жилетов, мужских и женских головных уборов. Цены приятно удивят всех.

Приобрести любое изделие также можно в рассрочку до 2 лет без первого взноса и переплаты. Все изделия – безупречного качества.

Приходите на выставку «Вятские меха. BELKA» с 20 по 23 сентября в Ледовый дворец (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а). Здесь вы точно без шубы не останетесь!

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