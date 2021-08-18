Осень приходит! Мурманская область готовится к предстоящему отопительному сезону

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду обсудили на заседание правительства Мурманской области. Низкие температуры в наших широтах в конце лета не редкость, а чтобы северяне не замерзли в квартирах, все объекты должны быть готовы к отопительному сезону к сентябрю.

Вопрос теплоснабжения жилого фонда, пожалуй, главный на севере. Тема подготовки домов и объектов коммунальной инфраструктуры стала главной и во время заседания областного правительства.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «На сегодняшний день все ресурсоснабжающие организации и весь топливно-энергетический комплекс, включая большую электрику, мы контролируем, они все идут по графику. У нас нет опасений, что кто-то идёт вне графика».

Системы теплоснабжения активно обновляют и в Североморске. Во флотской столице меняют изношенные теплосети. Как отметил глава региона, такие работы проводят впервые за долгие годы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, реализация крупных проектов это, прежде всего, Североморск. С 70-х годов, как проложили эти теплотрассы, только сегодня мы делаем новые, потому что требуется модернизация».

Также в правительстве Мурманской области утвердили стратегию цифровой трансформации региона. Прежде всего, речь идёт об «Умном регионе», в рамках которого развивается система видеонаблюдения. Это не только видеокамеры в общественных местах, но и видеодомофоны. Мурманск станет пилотным городом, в котором установят устройства видеонаблюдения до конца года. Следующим станет Кировск. Яркий пример начала успешной цифровизации региона стал портал «Наш Север».

Зинаида Середа, министр цифрового развития Мурманской области: «Проект, который мы запустили, «Наш север», на него обращаются более 30 тысяч жителей, за два последних года более 20 тысяч обращений мы уже обработали и устранили замечания, которые нам передавали мурманчане».

До 2024 года цифровая трансформация охватит 11 отраслей, в том числе образование, здравоохранение, промышленность и туризм.