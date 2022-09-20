Осень пришла – житейской грусти принесла, или «У вас всё хорошо», а крыша дырявая

Осень – не просто грустная пора после лета, но и опасная. Дожди становятся причиной многих бед для жильцов проблемных домов. В такой ситуации оказались и мурманчане одного из домов в микрорайоне Росляково.

На 5 этаже в доме по улице Приморской, 14 живёт Алексей вместе с матерью. Недавно он хотел сделать ремонт в квартире, но планам не суждено было сбыться из-за протекающей кровли.

От сырости по стенам пошла плесень, а ещё высока вероятность замыкания электропроводки.

Первые протечки произошли ещё весной, несмотря на то что несколько лет назад кровлю ремонтировали жильцы соседней квартиры.

Алексей Федоров, житель дома №14 по улице Приморская: «Соседи поменяли за свой счёт полностью всё кровельное полотно, а у нас по весне забилась ливнёвка. После этого происшествия было жаркое лето, все высохло. Сейчас сезон дождей. У меня сейчас мама в отъезде, но от неё было 2-3 обращения, что у нас света нет, работают только розетки».

По словам Алексея, специалист управляющей компании приходил, но посмотрев «сквозь пальцы», резюмировал, что проблема с электричеством в квартире, а не в затопленном щитке на площадке в подъезде. Хотя даже не специалисту видно, сколько в нём воды и как это опасно.

Алексей Федоров, житель дома №14 по улице Приморская: «Я опять обращался по телефону к дежурному в диспетчерскую службу ЖКХ. Мне сказали, что мою заявку продублируют и бросили трубку, даже недослушав. Примерно 14 числа, когда я ездил на обучение, поступил звонок, что якобы приходил кровельщик и сказал, что у вас всё хорошо. Но если для него это хорошо, то это смешно».

На самом деле ситуация совершенно грустная. Ведь не только вовремя дождей возникают проблемы с электричеством и риск замыкания, а затем и возгорания. Когда наступят холода, все это замерзнет и могут начаться более серьёзные последствия из-за образования льда в перекрытиях дома.