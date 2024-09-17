Осень пришла, отопление включать пора

В связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры воздуха пробные запуски котельных проведут в среду 18 сентября, а с 8.00 19 числа в Мурманске стартует отопительный сезон.

С этой даты при запуске теплоносителя управляющие организации города начнут регулировку систем отопления. Работы должны быть выполнены в течение 5 суток.

Однако даже после этого периода не в каждой квартире становится теплее. Сообщить о холодных батареях в жилом помещении можно по номеру Единой региональной линии ЖКХ – 051, а также напрямую в свои управляющую компанию.