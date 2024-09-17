День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30
Осень пришла, отопление включать пора
В связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры воздуха пробные запуски котельных проведут в среду 18 сентября, а с 8.00 19 числа в Мурманске стартует отопительный сезон.
С этой даты при запуске теплоносителя управляющие организации города начнут регулировку систем отопления. Работы должны быть выполнены в течение 5 суток.
Однако даже после этого периода не в каждой квартире становится теплее. Сообщить о холодных батареях в жилом помещении можно по номеру Единой региональной линии ЖКХ – 051, а также напрямую в свои управляющую компанию.
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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