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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.24 19:30

Осень пришла, пора спешить на «Норвежскую выставку»

Погода преподнесла северянам сюрприз. В Мурманске выпал первый снег. Для северного края такая погода не редкость, поэтому на этой неделе, с 25 по 29 сентября включительно, сразу на двух площадках на «Норвежской выставке» в Мурманске будет представлена эксклюзивная брендовая верхняя одежда.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему у нас такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На нашей выставке представлено много моделей именно из премиум сегмента. Например, вот эта мужская осенняя модель в магазинах стоила 37 тысяч, на выставке – 17900 рублей. На первый взгляд, вроде бы, и не дешево, но за эти деньги вы получаете лучшее качество и по реально максимально низкой цене. Здесь использован высококачественный материалы - это высокотехнологичная одежда, которая и дышит, и не промокает в любую непогоду. Она выполнена в городском стиле».

На выставке представлена верхняя одежда для разных погодных условий и температур – от 0 до минус 50 градусов. Норвежские и канадские «Аляски», финские пуховики, шведские парки, кожаные куртки из Италии и Германии, греческие облегчённые дубленки. Размерный ряд для мужчин и женщин широкий – от 42-го до 72-го.

Только с 25 по 29 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда будет представлена в Мурманске по адресам: на улице Самойловой, 16 и улице Лобова, 39/13 (бывший книжный магазин).

 

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