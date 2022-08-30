Осень пришла, прививаться пора!

Осень уже вот-вот наступит, поэтому медицинские работники рекомендуют северянам не затягивать поход за сезонной прививкой. Чихать нужно с умом, отмечают эксперты, так, чтобы не заразить других.

Всего несколько дней осталось до наступления осени. Из-за похолодания статистика заболеваемости в регионе растёт и ковид не стал исключением. Как защитить себя и окружающих?

Екатерина Дмитриева, медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Человек, который болен респираторной инфекцией, может заразить до сорока других людей, которые здоровы. Поэтому необходимо принимать меры, которые помогут вам защитить себя. Одна из таких мер - это ношение медицинской маски в местах большого скопления людей: это общественный транспорт, магазины, торговые центры и, безусловно, медицинские организации, куда вы идёте».

Помимо ношения медицинских масок, снизить риск заболеваемости северянам поможет вакцинация.

Екатерина Дмитриева, медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Вакцинация должна быть своевременной. Каждый год мы говорим о том, что нужно вакцинироваться от гриппа, сейчас мы говорим о том, что нужно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Это поможет существенно снизить риски того, что вы заболеете. И даже, если вдруг заболеваете, болезнь будет протекать в гораздо более лёгкой форме, не требующей госпитализации, и без осложнений.

По словам специалиста, число тех, кто прививается в первый раз, минимально. Большинство горожан уже проходили вакцинацию, а некоторые и не по разу.