Осень торопит с завершением ремонтных работ

Летняя ремонтная кампания в Мурманске вышла на финишную прямую. Можно подводить предварительные итоги. За прошедшее лето обновлены 38 объектов улично-дорожной сети. А это более 200 тысяч квадратных метров. На некоторых участках дорог работы ещё продолжаются, например, на улице Скальной дорожники обещают закончить все работы к началу следующей недели.

На улице Скальной рабочие заканчивают ремонт около 5 тысяч квадратных метров асфальта. В планах специалистов также восстановить отверстия канализационных люков.

- Здесь мы меняем покрытие порядка 5 тысяч квадратных метров, ремонтируем тротуар, подпорную стенку у тротуара, - рассказывает Владимир Гаража, заместитель председателя КРГХ. – В общей сложности за лето дорожники обновили 200 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия в Мурманске.

- Что мне не совсем понравилось на этом объекте – это бордюрный камень, - отметил во время рабочего осмотра работ Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – В следующем году заменим его, не нарушая покрытия.

Сейчас ремонт идёт и на других участках города. Рабочие трудятся на улицах Егорова, Старостина, проспекте Героев-североморцев, проезде Ивченко и Верхнеростинском шоссе.