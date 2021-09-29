Осеннее обострение и алкоголь – путь в спецприёмник

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что неизвестный мужчина нападает с ножом на прохожих и детей. ЧП произошло на улице Героев Рыбачьего в Мурманске.

Позже в городских сообществах появилось видео задержания предполагаемого нарушителя правопорядка.

Бдительные жители города задержали дебошира и передали его прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Ножа у гражданина правоохранители не обнаружили. Но установили, что мужчина систематически злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время его передали в специализированное медицинское учреждение.