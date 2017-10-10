«Осенний бал» закружил в танце на паркете

Эмоциональные латиноамериканские ча-ча-ча и самба, сдержанные, плавные вальс и квикстеп - европейской программы. Танцоры со всей области собрались в Мурманске, чтобы принять участие в турнире.

Всё свободное время перед выходом танцевальные пары тратят на тренировку. Пока жюри не смотрит и не оценивает каждую мелочь, можно позволить себе отложить костюм для выступлений в сторону и выйти на паркет, например, в удобных и теплых угги. Судя по скорости и точности движений, танцоров австралийские валенки не сковывают.

Танцевальный спорт довольно моногамен, партнеров здесь менять не принято. Например, пара Дмитрий и Карина из Апатитов вместе последние 5 лет, при этом перед соревнованиями они занимаются каждый день. Пока ребята школьники – это возможно, но как быть дальше? Особенно, если не хочешь ставить крест на любимом деле.

- У многих, кто занимается танцами, есть желанием быть тренером. У многих это желание было, но это, потому что им было лень заниматься. Нужно через всё это проходить и бороться, - говорят Дмитрий Верченко и Карина Кудряшова, танцевально-спортивный клуб «Аллегро» (г.Апатиты).

Те, кто постарше, танцуют ради удовольствия и наград. А вот интерес малышей к танцевальному спорту подогревают родители. Мамы и папы ведут за руку, всячески поддерживают, снимают выступление, чтобы потом разбирать ошибки. Или успокаивают, держа детей в объятиях. Любое проявление заботы очень важно, ведь даже самая подготовленная пара может допустить фатальные ошибки.

- Здесь может сказаться и волнение, и психологический настрой, Всё решается на паркете, - говорит Алексей Хотько, президент Федерации танцевального спорта города Мурманска.

Но те, кто кружится в медленном вальсе, быстром квикстепе или более эмоциональных латиноамериканских - самба и ча-ча-ча, кажется, не замечают группу судей, которые фиксируют на бумаге каждое неверное движение.

- Много критериев оценки танцевания пар: музыкальность, скорость, фигуры и сложность композиции. Все судьи оценивают, сравнивают между собой пары, выделяя лидеров, - говорит Алексей Хотько, президент Федерации танцевального спорта города Мурманска.

Несмотря на отсутствие олимпийских критериев - быстрее, выше, сильнее, танцы, бесспорно, тоже азартные соревнования. И судя по тому, как свободные минуты используют для репетиций взрослые спортсмены, которым только предстоит выйти на паркет, борьба здесь всегда бывает жаркой.