Осенний дорожный беспредел

На дорогах Мурманска невежливые водители продолжают хамить и подрезать своих земляков. И это, несмотря на ухудшение дорожных условий.

Например, на очередной видеозаписи хорошо видно, как водитель машины «Вольво» всячески пытается перестроиться из крайнего левого ряда. Владельца внедорожника нисколько не смущает, что его транспортное средство соседи по потоку не пропускают. После безуспешных попыток автолюбитель решает повернуть налево вопреки правилам, при этом на кадрах хорошо видно, что автолюбитель подрезал других участников движения и создал аварийную ситуацию.

Водитель другого автомобиля, вероятно, тоже торопился и забыл поставить свой седан на стояночный тормоз. Машина скатилась и стала довольно серьёзным препятствием для других автомобилистов вынужденных маневрировать на парковке, объезжая неожиданную преграду.

В интернете всё чаще публикуют ролики, связанные с природными аномалиями. Даже если светит солнце, это не гарантирует того, что через пару минут не пойдёт снег. Автомобилисты уже не раз становились свидетелями таких внезапных перемен погоды, а это значит, что на дорогах осенью стоит быть особенно внимательными.