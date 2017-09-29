Осенний дресс-код прошли три участника конкурса «Разноцветный сентябрь»

Октябрь наступает. А значит, пора объявить об окончании «Разноцветного сентября». Так назывался семейный фотоконкурс, который проводил телеканал «Арктик-ТВ» совместно с базой отдыха «Чунга-Чанга».

Целый месяц зрители делились самыми яркими моментами этой осени и размещали свои фотографии в официальной группе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Нам прислали почти 80 снимков.

Редакция «Арктик-ТВ» и команда базы отдыха «Чунга-Чанга» выбрали тройку победителей. Итак, «бронзу» получает снимок Инны Михальчук. Она запечатлела случайный момент - рыжего кота на ветке яркой рябины. Получилось эффектно. Приз за второе место получает мурманчанка Наталья Самылова. Мы оценили грамотную постановку кадра и телегеничность юной модели.

А главный подарок - отдых на «двухпалубном» лайнере-домике «Чижик» Получает семья Рубцовых. Нам особенно понравилось на снимке не только разноцветная осень, взрослые и дети тоже выдержали яркий дресс-код. Поздравляем!

С победителями редакция свяжется в ближайшее время. Ещё больше конкурсов и актуальных новостей ищите в официальной группе наше редакции «ВКонтакте».