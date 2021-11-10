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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.21 19:30

Осенний лёд коварный и опасный

Морозы в Заполярье крепчают. С каждым днём градус на улице падает всё ниже и ниже. Но такая погода приносит не только новогоднее настроение, но и определенные опасности.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей, в том числе, детей, которые гуляют вблизи замерзших водоёмов без родителей. Покрытие рек и озёр Кольского полуострова пока недостаточно плотное. Толщина льда на Семёновском озере составляет всего 2-4 сантиметра. В некоторых местах всё ещё видна вода. Провалиться - элементарно. Однако рыбаков-любителей это никогда не останавливало, на свой страх и риск они выходят на промысел.

Спасатели предупреждают, что занятие это - рискованное. А в местах, где установлены соответствующие таблички, желающих пройти по замерзшей воде может ждать штраф.

Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы обратиться к рыбакам-любителям зимней рыбалки. Пока водоёмы Мурманской области не окрепли – не выходить, а если всё-таки решились, то соблюдать все правила безопасности. Людям, которые управляют снегоходной техникой, например, квадроциклами, необходимо знать, что в данный момент лёд неокрепший и выезд на него категорически не рекомендуется. Вы подвергаете свою жизнь опасности».

Следует помнить, что нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку нужно пользоваться оборудованными ледовыми переправами. Пересекая водоём, придерживаться проторенных троп или проложенной лыжни. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Понять достаточно ли плотное покрытие или нет можно по характерному цвету, но увидеть оттенок под слоем снега достаточно сложно, поэтому лучше и вовсе не рисковать.

Галина Ситник, председатель Мурманского областного совета Всероссийского общества спасения на водах: «Если бы не было снега, то вы бы увидели, что цвет его тёмный, асфальтовый, поэтому категорически выходить на такой лёд нельзя. Безопасный лед – белого цвета, с голубым или зелёным оттенком, его толщина от 9 см и больше. Тогда выходить на лёд можно спокойно, играть, кататься на коньках, лыжах».

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в беду, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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