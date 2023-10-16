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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.23 19:30

«Осенний Мурманск»: турнир по греко-римской борьбе прошёл в Мурманске

Отметим, что проходит он в столице Заполярья уже четверть века!

«Осенний Мурманск» - так называется турнир по греко-римской борьбе, который в столице Заполярья состоялся уже в 25-й раз. Официально он приурочен к Дню города. А в этом году, так совпало, соревнования организовали в День отца.

Участники на событие приехали из всех муниципалитетов Мурманской области, 2008,2009 и 2010 годов рождения. 

Андрей Горельцев, президент Федерации спортивной борьбы города Мурманска, мастер спорта СССР по классической борьбе: «Уровень борьбы, конечно, растёт. На сегодняшних соревнованиях наших 100 участников, которые борются. Мы покажем себя и на всероссийском уровне, и на других соревнованиях, где выступят наши спортсмены. Этот вид спорта пользуется популярностью среди северян».

Безусловно, занятия борьбой способствуют хорошей форме. Однако, по словам спортсменов, этот вид спорта даёт не только хорошую физическую форму.

Максим Галкин, участник соревнований: «Не только сила, надо одновременно думать, какие приёмы применять».

А самое главное, чтобы спорт приносил удовольствие.

Андраник Минасян, участник соревнований: «Мне нравится ходить на тренировки, делать броски».

Впереди юных борцов ждут новые вызовы. Как говорят «старожилы» греко-римской борьбы, в этом спорте всегда есть к чему стремиться.

Борис Хотешов, главный судья соревнований: «Это, можно сказать, у нас проверочный старт для формирования сборной этого возраста перед турниром, который будет через месяц – всероссийский турнир, который принимает Мурманск, который называется «Северное Сияние».

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