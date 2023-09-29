Осенний призыв 2023 года стартует 1 октября и закончится 31 декабря

О призывной кампании рассказал во время брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Отдельно Цимлянский подчеркнул, что у Минобороны нет планов дополнительной мобилизации. По его словам, сейчас достаточно желающих стать контрактниками, как и добровольцев, решивших участвовать в спецоперации.

Начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Всех новобранцев направят служить в соединения и воинские части на территории России, а в новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — они не поедут. Не будут их привлекать и к участию в специальной военной операции.

Треть призывников отправятся в учебные соединения и части, где освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность, после чего вернутся в войска. Продолжится формирование научных рот, а также и спортивных.

Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба: «С требованиями, предъявляемыми к кандидатам для комплектования указанных подразделений, и информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном сайте Минобороны России. Также они имеют возможность в разделе «Контакты» обратиться в электронные приёмные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. Начиная с 17 октября приступит к работе «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени».