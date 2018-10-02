Осенний призыв, отопительный сезон и бездомные собаки – заботы регионального правительства

Сколько призывников отправится на службу этой осенью, когда в регионе появится санитарная авиация, что будут делать с безнадзорными животными - эти вопросы на оперативном заседании подняла губернатор Мурманской области.

В Мурманской области начался осенний призыв. Марина Ковтун напомнила, что задание штаба Северного флота на отправку в войска во время весеннего призыва было выполнено на 100%. Больше половины призывников остались служить в Мурманской области, 36 процентов предпочли сразу подписать контракт и остаться в войсках. Однако, были и те, кто проигнорировал требование явится в военкомат.

- На 13 граждан, которые не прибыли по повестке на сборный пункт, материалы были направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел, - сообщил Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области. - Привлечены к административной ответственности 75 граждан.

В октябре 730 молодых людей отправятся отдавать долг Родине. И ещё порядка 480 получат возможность служить по контракту.

Несмотря на то, что отопительный сезон начался в Мурманской области уже неделю назад, до сих пор не во все многоквартирные дома дали тепло. Марина Ковтун поделились с участниками заседания, что в её приёмную обращаются жители со всего региона с жалобами на холодные батареи.

- Учитывая, что на днях у нас уже выпал первый снег, то отопительный сезон должен был начаться во всех без исключений муниципалитетах, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Но и в каждой квартире он должен был стартовать. Такая нерасторопность со стороны коммунальных служб не понятна и не допустима.

Авторы большинства обращений - жители столицы Заполярья. Глава региона так же акцентировала внимание на необходимости создания единой базы данных, где были бы собраны актуальные и постоянно обновляемые сведения по каждой жалобе, по каждой квартире. «Вот такую задачу я ставлю перед вами. Продумайте, как нам можно создать такую базу, чтобы всё было видно мне на экране: где холодно, а где тепло», - дала задание Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Так же губернатор поделилась намереньями включить Мурманскую область в федеральную программу по развитию санитарной авиации. Это позволит Заполярью вдвое увеличить количество вылетов в отдалённые и труднодоступные населённые пункты, а так же ускорить доставку в больницы пострадавших при ДТП и срочных пациентов.

На сегодняшний день санитарно-авиационную медицинскую помощь в регионе оказывает Центр медицины катастроф на базе Мурманской областной больницы. А непосредственно полёты выполняет частная компания. Глава региона так же поручила министерству для этих целей создать дополнительные бригады медиков и лётчиков.

По традиции глава региона вынесла на обсуждение самую резонансную тему недели. В этот раз многих жителей Мурманской области, активистов и общественных деятелей взволновали изменения в законе «О содержании животных».

- Изначально данный законопроект был разработан и внесён в Мурманскую областную Думу на основании протеста прокуратуры Мурманской области, которая указала, что закон о содержании животных не соответствует санитарно-эпидемиологическим федеральным нормам, - сообщила Виктория Гомерова, заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области. - Необходимо внесение изменений в условия содержания животных, предусматривающие невозвратный отлов безнадзорных животных.

Согласно федеральным требованиям бездомные животные считаются распространителями инфекций и различных заболеваний, так же они представляют огромную опасность для домашних собак и для людей. Глава региона поручила комитету по ветеринарии организовать круглый стол для общественников, депутатов областной Думы, представителей прокуратуры, чтобы стороны выработали единое мнение.

Региональный комитет по ветеринарии подготовил поправки к законопроекту, предусматривающие содержание отловленных безнадзорных животных в течение шести месяцев за счёт средств областного бюджета - на срок розыска собственников отловленных животных. Однако, активисты таким решением недовольны. Чтобы найти золотую середину и направить силы всех неравнодушных: тех, кто за усыпление, и тех, кто против, в общее русло и будет организован круглый стол.