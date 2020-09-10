Осенний туман окутал Мурманск

Столица Заполярья из-за резкого перепада температур погрузилась в туман, природное явление жители Мурманска наблюдали утром 10 сентября.

Большинству горожан туман не помешал, многие фотографировали изменившиеся очертания города и любовались видами. А вот у автомобилистов такое явление восторга не вызывало - в «дымке» сложнее разглядеть объекты и правильно оценить расстояние до них.

Густой туман окутал не только Мурманск, но и Кольский залив, а также аэропорт. Сообщается, что сразу несколько самолётов не смогли произвести посадку вовремя в воздушной гавани региона. Посадить лайнеры из Самары и Москвы удалось позже, только после того, как белая пелена рассеялась.