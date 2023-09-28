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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.23 19:30

Осенняя пора – горячее время для запуска отопления в МКД

Две недели назад в Мурманске начался отопительный сезон в домах. Работы по подключению зданий к центральной системе происходят постепенно. Сколько ещё домов находятся в ожидании обещанного тепла, расскажем прямо сейчас.

В региональное Министерство Госжилнадзора обратились жильцы 11-го дома по улице Лобова - в многоэтажке нет отопления. На дворе скоро октябрь и в квартирах мурманчан должна быть оптимальная температура воздуха. В ведомстве на обращение отреагировали быстро. И уже сегодня этот дом подключают к теплу. Сейчас рабочие трудятся в подвале.

Тариэл Циколия, слесарь-сантехник: «Идёт постоянная продувка системы отопления. По причине, что у многих людей заужен диаметр труб изначальной планировки. Вентиля стоят у кого-то, всё перекрыто. Воздух надо выдать из системы, чтобы была функциональная система отопления».

Действительно, несмотря на то что процесс подключения отопления в дома и так не быстрый, есть факторы способные его замедлить. Про завоздушенность системы слышали многие.

Галина Сидорова, генеральный директор группы управляющих компаний: «Вторая причина – установка вентилей в квартирах. Люди делают ремонты и обращаются порой не к специалистам и вентиля устанавливают им на самих стояках отопления. Сами понимаете, кому-то жарко, кому-то холодно. Перекрывают у себя вентиля, а по стояку отопление отсутствует».

Ещё одной причиной отсутствия отопления периодически становятся аварии на стояках или в подвале. Такие ситуации специалисты устраняют быстро, как правило, в течение суток.

Михаил Иванов, начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Министерства Госжилстройнадзора Мурманской области: «Управляющая организация сегодня запланировала работы по перезапуску системы отопления. В этом мы сами убедились, инспектор выехал на место. Посмотрел, что сотрудники управляющей компании производят работы по перезапуску и удалению воздуха из системы отопления. Хочу сказать спасибо слесарям, которые принялись оперативно устранять аварийную ситуацию. Обещали сегодня отопление восстановить. Эту ситуацию мы держим на особом контроле, для нас это является приоритетом».

Специалисты Министерства Госжилнадзора отмечают, что в регионе остался один дом, ещё не подключённый к отоплению. Он находится в Кировске и причиной этому - продолжающиеся работы по капитальному ремонту.

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