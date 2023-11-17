Осенняя призывная кампания продолжается в Мурманской области

Сегодня новобранцы прошли военную комиссию и поделились с журналистами «Арктик-ТВ» о своих планах на будущее, планируют ли дальше связать свою жизнь с армией.

Дмитрий Липовской после университета пришёл в военкомат, чтобы отдать долг родине. В дальнейшем молодой человек хочет пойти по стопам родителей, которые связали свою жизнь с армией.

Дмитрий Липовской, новобранец: «Знаком, так сказать, и с коллективом, с условиями, считаю, что это будет, так сказать, отличным продолжением жизни – служить на этом корабле».

На данный момент в Мурманске около150 человек прошли призывную комиссию и скоро отправятся на место несения службы.

Пётр Комаров, военный комиссар города Мурманск: «Большим числом остаётся количество ребят, которые нуждаются в обследовании, либо имеют хронические заболевания, перенесенные заболевания, либо просто заявили жалобы на здоровье. Сейчас в плотном взаимодействии с Министерством здравоохранения Мурманской области эти мероприятия проводятся».

Некоторые молодые люди призывного возраста не хотят проходить службу, что толкает их нарушать закон и, как принято говорить в народе, «косить» от призыва. В большинстве случаев такое решение связано со множеством слухов вокруг призывной кампании.

Пётр Комаров, военный комиссар города Мурманск: «Более 90% наших ребят-призывников останутся служить на севере. То есть, в Мурманской области, в подразделениях и частях Северного флота. Ребята будут проходить службу один год».

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. В это время комиссия ежедневно будет принимать решения по каждому новобранцу на основании медицинского обследования.