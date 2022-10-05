«Осенняя ярмарка» радует мурманчан и гостей города

Столице Заполярья исполнилось 106 лет. По такому случаю в «МурманЭКСПОцентре» было решено провести традиционную «Осеннюю ярмарку».

«Осенняя ярмарка» проходит уже в 24-й раз. Ежегодно представители фермерских и индивидуальных хозяйств приезжают на Крайний Север со всей России, чтобы побаловать северян своими товарами. Здесь есть и белорусские копчёности, и абхазские специи, и архангельские соленья, ножи ручной работы, посуда, галантерея, текстиль, кухонная утварь – всего и не перечесть.

Алексей Савинцев, директор ООО «МурманЭКСПОцентр»: «Нам приятно, что каждый год не менее 30 регионов представлено на нашей площадке. Это Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Республика Башкортостан и прочие-прочие-прочие приезжают к нам с новинками, с уже полюбившимися товарами. В этом году нам удалось помимо наших традиционных, полюбившихся мурманчанам участников, привлечь и новые, интересные группы продуктов. Например, у нас новая посуда, новая одежда, новые разносолы, можно даже на площадке их попробовать. Поэтому всех приглашаем».

Многие участники ярмарки приезжают в Заполярье не первый раз. К примеру, Татьяна Семёнова уже больше 15 лет возит к нам из Чувашии сало, колбасы, сладости и мёд - всё из своего личного хозяйства. По её словам, каждый раз от покупателей нет отбоя.

Татьяна Семёнова, участница «Осенней ярмарки»: «Настроение хорошее, бодрое. Мне очень нравится народ мурманский. У нас фермерское хозяйство, мы привезли новинку – колбасу говяжью».

По словам организаторов, «Осенняя ярмарка» всегда была популярна у мурманчан. Выставка будет работать вплоть до 9 октября в «МурманЭКСПОцентре» с 11 до 17.30.

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