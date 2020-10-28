Осенью и зимой в Мурманскую область будут летать чартеры с туристами

Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти», организованной в онлайн-формате агентством «Интерфакс».

Русский Север - уникальная территория для посещения в любое время года: Териберка, Лиинахамари, горнолыжные склоны Хибин, путешествия на снегоходах по зимней тундре, катание на собачьих и оленьих упряжках, особенная арктическая кухня. Поэтому чартерные рейсы в самый крупный в мире город за Полярным кругом могут быть весьма востребованными.

Сложившаяся в связи с пандемией коронавируса ситуация нынешним летом подстегнула внутренний туризм, но эта сфера всё равно остаётся одной из приоритетных для Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Арктику, в настоящий Север, лететь всего два часа. И, наслаждаясь теплотой людей, которые у нас живут, помимо вот этого доступного Севера, доступной Арктики, у нас конечно ещё и уникальная, очень полезная арктическая кухня».