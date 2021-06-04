Осенью маленькие мурманчане смогут пойти в новый детский сад

Здание на улице Достоевского уже практически готово, но впереди ещё много работ.

Новый детский сад на улице Достоевского в Мурманске начали возводить ещё в июле прошлого года и сейчас результат на лицо - само здание практически завершено, несмотря на задержку поставки стеновых плит в апреле.

Но до конца ещё далеко, сейчас в помещениях ведётся внутренняя отделка, монтируют вентиляционное оборудование, также планируются и дополнительные буровзрывные работы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы видим, что есть серьёзный прогресс, при этом, что касается организации работ на территории детского сада. К сожалению, отставание есть, но работы ведутся активно».

По словам главы администрации города, самое большое беспокойство вызывает подготовка территории вокруг здания, подрядчик рискует не успеть в срок. Евгений Никора предложил ускорить процесс строительства путём введения дополнительных смен.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я настаиваю на том, чтобы они перешли на трёхсменный режим, даже с учётом того, что отставания по внутрянке нет. Надо иметь задел, надо иметь опережение, поскольку отставание может вылезти в другом месте».

Детские сады на улицах Достоевского и Орликовой станут первыми новыми учреждениями такого типа, построенными в Мурманске за несколько последних десятилетий. Их открытие запланировано на осень.