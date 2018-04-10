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День за днём с «Арктик-ТВ»10.04.18 19:30

«Осминожик» спасает малышей-торопыжек

Петелька за петелькой, крючок за крючочком  и вот, спустя пару часов, готов маленький шерстяной носочек.  А за два-три  дня можно связать целый комплект одежды – шапочку, жилетку  и мягкий тёплый плед. Эти вещи крошечного размера вовсе не для кукол. Для малышей-торопыжек, которые появились на свет раньше положенного срока.

28 петель для новой жизни. Ровно столько  нужно набрать на спицы, чтобы  получился один носочек, - говорит  Дарья Попова, мурманчанка. - На недоношенных малышей одежду не выпускают.

«28 петель» - так называется международный социально-благотворительный  проект. В Мурманске его координаторами стали  Дарья и Наталья и  Дарья Попова , которая побывала в роддоме со своим малышом и создала группу в соцсетях  «ВКонтаке» и «Иинстаграм».

Через социальные сети мастерицы быстро нашли единомышленников. Рукодельницы не только из Мурманска, но и с области подключись к доброму делу. Первая передача вязаных комплектов одежды в областной перинатальный центр  для малышей-торопыжек состоялась спустя месяц после открытия клуба.

В областном перинатальном центре выхаживают малышей, которые появились на свет весом чуть больше 500 граммов. У таких детей нарушена система теплорегуляции.  Кроме медицинской помощи  и соблюдения необходимой температуры в кювезе, где лежит ребёнок, ему необходимы и шерстяные вещи, говорят врачи-неонатологи. Шерсть благодаря своему составу хорошо сохраняет тепло.

Кроме одежды мастерицы вяжут и игрушки.  Забавные «осьминожки» из хлопка тоже оказывают терапевтический эффект. Новорожденные  часто хватаются за проводочки и трубочки от аппаратов, помогающих им дышать и питаться. А когда рядом с ребёнком лежит «осьминожик», он теребит игрушку, а  мягкую теплую щупальцу, малыши воспринимают как мамину пуповину - это дарит ребёнку ощущения защищенности.

А сколько благодарных отзывов оставляют мамы-торопыжек рукодельницам и волонтерам уникального благотворительного проекта.

В 2008 году 17 ноября утвердили Всемирным днём недоношенных детей.  Но чтобы сделать доброе дело, совершенно необязательно ждать праздника – дети всегда ждут подарки. Присоединиться к рукодельницам, побывать на мастер-классе или передать моток шерсти волонтёрам можно в любое время. Всю информацию можно найти в группе проекта «28 петель Мурманск» в соцсетях.  Уже в ближайшее время заполярные рукодельницы передадут в областной перинатальный центр очередную партию шерстяных комплектов. Ведь только с начала года  в Мурманске  на свет появилось  более  50 малышей-торопыжек. 

 

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