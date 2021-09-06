Обсудили во время оперативного совещания и эпидемическую ситуацию в регионе. 142 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от коронавируса за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+49), Мончегорске (+24) и Кандалакшском районе (+22).

Учёные рассказали о течении «дельта»-штамма COVID-19 у детей. Результаты исследования показывают, что после распространения штамма, процент детей с тяжёлыми симптомами лишь незначительно отличается от показателей в период до появления данного варианта COVID-19 и не достигает уровня статистической значимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал «MedicalXpress».

30 августа гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что оснований для начала вакцинации детей и подростков от коронавируса до появления более опасных штаммов нет. Ранее, 23 июля, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что власти России не планируют вводить в стране обязательную вакцинацию школьников от коронавируса. При этом студентам старше 18 лет перед началом учебного года рекомендуется сделать прививку, отметил министр.

21 июля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября и отметил, что для этого делается всё возможное.