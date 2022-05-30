15 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Кандалакшском районе (3) и Кольском (2) районах.

15 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Кандалакшском районе (3) и Кольском (2) районах.

Оснований говорить о возможном резком росте заболеваемости коронавирусом в России нет, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что у россиян сформирован смешанный иммунитет – примерно 18 миллионов человек переболели и более 50 миллионов привились. Если не произойдёт «катастрофических» мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать россиян, уточнил Онищенко.