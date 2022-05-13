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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.22 19:30

Основатель медиашколы «Академия телевидения» Анастасия Карева провела мастер-классы для юных жителей столицы Чувашской Республики

Как снимают документальные фильмы? Из каких кирпичиков строится телевизионное вещание? Кто есть кто в редакции информации? Директор телеканала «Арктик-ТВ» и основатель медиашколы «Академия телевидения» Анастасия Карева провела мастер-классы для жителей столицы Чувашской Республики – учеников школы подготовки к экзаменам «Квентин» и 5-й гимназии города.

Поездка в Чебоксары руководителя телеканала и педагога по журналистике состоялась с целью обмена опытом между мурманской «Академией телевидения»  и чувашской школой «Квентин». Здесь ребят готовят к единому государственному экзамену. Все педагоги – студенты, которые сами сдали ЕГЭ на максимальные баллы. Поэтому в «Квентине» царит молодёжная и дружеская атмосфера. И это не просто класс, куда ученики приходят за знаниями, а самое настоящее место притяжения, место, где не просто научат и расскажут, как сами сдали экзамен, но и всегда выслушают и вдохновят. А что ещё может быть более вдохновляющим, чем собственный пример! Пример тех, кто сам прошёл через ЕГЭ, сдал на 100 баллов и теперь, получая высшее образование, учит других.

На своем примере становления, развития в профессии Анастасия Карева познакомила ребят с миром журналистики. После теории – практические занятия.

Ольга Гаранина, ученица школы «Квентин», г. Чебоксары: «Здравствуйте, я Ольга Гаранина. Это канал «Арктик-ТВ». Мы находимся в школе «Квентин», которая готовит к ОГЭ и ЕГЭ. Сзади меня вы можете увидеть детей, они увлекаются журналистикой, они пришли сюда, чтобы познакомиться с журналистской Анастасией Каревой. Она пришла сюда, чтобы поделиться своими лайфхаками и идеями».

Так ученики школы «Кветнин» узнали, что такое стендап и попробовали говорить на камеру. Впрочем, камера, на который снимался этот сюжет, всего лишь мобильный телефон. И это тоже элемент обучения, который рассказывает о том, что журналистом, оператором, блогером сегодня может стать и школьник, главное, желание и активность. Можно создать свой блог, который будут читать, смотреть и слушать россияне. А можно даже попробовать снимать репортажи и писать статьи для официальных средств массовой информации как это делают ученики «Академии телевидения» в Мурманске.

Шахрух Усмонбоев, ученик школы «Квентин», г. Чебоксары: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты»… С такими мыслями я сегодня вошёл в аудиторию школы «Квентин». Сегодня у нас в гостях очень обаятельный и привлекательный директор «Арктик-ТВ» Анастасия Карева». Егор Андриенко, ученик школы «Квентин», г. Чебоксары: «Встретили её не с хлебом и солью, но тоже неплохо. Она рассказала нам о том, чем радио отличается от газеты и телевидения».

Ещё один мастер-класс прошёл для учеников лицея №5 в Чебоксарах. Школьникам показали видеофильмы документального цикла «Война в Заполярье». Эти серии набрали в сети «Интернет» более 11 миллионов просмотров.  Они стали важным элементом мастер-классов – особенно накануне великого Дня Победы.

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