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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

Основные преимущества «Спутника» - эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий

74 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+35), Североморске (+10) и Мончегорске (+8).

Наш регион один из субъектов, в которых вакцинация от коронавируса идёт быстрее всего. Сейчас на пунктах, открытых по всей области, используют в основном препарат «Спутник V». Отечественная вакцина на 100% защищает от тяжёлой формы инфекции, новых побочных эффектов после её применения замечено не было, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Слова эксперта приводит издания «Радио Спутник». При этом, согласно лабораторным исследованиям, вакцина защищает и от британского штамма коронавируса. Говоря о побочных эффектах, глава центра им. Гамалеи отметил, что никаких серьёзных побочных эффектов, кроме указанных в инструкции препарата, за истекшее время замечено не было. Все партии, выпускаемые в России и мире, проходят контроль по 18 параметрам. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Основные преимущества «Спутника» - эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет.

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