Особенности крещенских омовений: женщины - в домик «моржей», мужчин - в палатку

Наступил один из самых почитаемых праздников для православных верующих - Крещение Господне. И, конечно, для многих символ этого дня - ледяные купания. В Мурманске погрузиться в освященную воду можно было в купели на Семёновском озере.

Анна Чайникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Считается, что тот, кто окунется в освященную воду, будет здоров, полон сил, а ещё смоет грехи. Поэтому, несмотря на введенные ограничения, у проруби было много желающих».

Окунуться в ледяную воду – задача не из простых. Чтобы решиться на этот отчаянный поступок, нужно обладать крепким здоровьем и быть сильным духом. Среди мурманчан таких оказалось немало. Нашлись и совсем юные приверженцы традиции.

Всё, как полагается, проходило под присмотром спасателей. Безопасность - прежде всего. В этом году условия купания особые – в первую очередь, должна быть соблюдена социальная дистанция, насколько это возможно.

Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации города Мурманска: «Прежде всего, безопасность здоровья тех, кто принимает участие в этих мероприятиях, а также окружающих. Поэтому мы и сделали здесь разделение потоков: женщины будут в деревянном домике «моржей», для мужчин мы определили палатку».

По обычаю, воду перед купанием освятили. В этот раз северянам повезло – им благоволила комфортная погода.

Владимир Семёнов, протоиерей: «Слава Богу, что сегодня не так, как в прошлом году, не минус 28, сегодня всего минус 4. Приятно освящать, не так руки примерзают к кресту, а всем нашим горожанам будет поприятнее купаться».

Возможно, благодаря теплу, а может, и по воле Божьей, на Семёновское озеро в этот день пришли и те, для кого окунуться в купель было в новинку. А вот те, для кого погружения в Иордань уже традиция, идут в воду спокойно и решительно. Главное, говорят бывалые, правильный настрой.

Игорь Мельников: «Всё дело в психологии. Превыше всего то, что в голове. Если ты себя правильно подготовил, то всё так и получится».

Конечно, и про здоровье забывать не надо. Врачи советуют перед погружением тщательно подготовиться и здраво оценить свои возможности. Поэтому, если вы хотите приобщиться к этому священному действу, то стоит начинать закаляться уже сейчас.