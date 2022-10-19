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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.22 19:30

Особенности любви к гитаре, у которой есть свой Всемирный день

Буквально вчера отмечали Всемирный день гитары. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с преподавателем класса гитары из колледжа искусств, поговорила о современных веяниях в гитарном мастерстве, а также съездила в музыкальный магазин и узнала, пользуются ли сейчас гитары популярностью и как выбрать инструмент новичку.

Классическая гитара, которую мы можем наблюдать сегодня, появилась в XIX веке. С того момента игра на инструменте претерпела много вариаций и, как говорят настоящие гитаристы, предела в исполнении просто нет.

Семяшкин Михаил Викторович преподаёт гитару почти 20 лет. Дело своё любит. По его мнению, привить радость творчества ученикам – главная задача педагога.

Михаил Семяшкин, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Стараюсь показать, что это классно; что есть классные произведения, которые очень интересно прозвучат со сцены и будут интересны публике, интересны людям».

Как и многие дети, которые росли в 90-е годы прошлого века, Михаил Викторович вяз в руки гитару благодаря рок-музыке, ставшей символом эпохи перемен.

Михаил Семяшкин, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Это были девяностые годы. Русская рок-музыка, песни под гитару, потом различные походы, песни у костра, мы шли через такое песенное направление».

Поступил в музыкальный колледж, затем – в консерваторию, где и встретил любовь своей жизни – тоже, кстати, гитаристку. Сейчас Михаил Викторович сам преподаёт в колледже искусств, а по совместительству, в музыкальной школе.

В музыкальных учебных учреждениях большое место отдано истории музыки, чтобы ребята действительно видели её многообразие. И гитара в этом, как ни странно, тоже может помочь. 

Михаил Семяшкин, преподаватель Мурманского колледжа искусств: «Очень часто бывает, что люди, окончив школу, потом консерваторию, увлекаются старинной музыкой, покупают себе лютню и играют на лютне музыкальные произведения XV-XVI веков. Кто-то, наоборот, берёт электрогитару и занимается джазом, рок-музыкой».

Но как выбрать себе первый в жизни инструмент, на чём учиться играть, если пока лютня кажется чем-то недосягаемым? В музыкальном магазине разнообразие гитар просто поражает - акустические и электро-, бас-гитары и, конечно, пользующиеся большим спросом, шестиструнные классические инструменты. Они, к слову, лидеры продаж. 

А если человек взрослый, у него уже сформированы пальцы, ему нет смысла их растягивать, поэтому здесь уже подходит акустическая гитара с узким грифом.

По словам сотрудников магазина, последние два года пандемии сильно повлияли на интерес людей к покупке музыкальных инструментов. Спрос вырос в несколько раз.

Денис Пищулин, создатель сети магазинов музыкальных инструментов: «Люди приходят – раз гитара, два гитара, три… Я сидел, у меня гитар вообще не было. Люди заказывают, заказывают… А я спрашиваю, а что такое-то, почему? Они говорят: «А мы все сериалы посмотрели. Все фильмы, которые хотели досмотреть, досмотрели. Делать уже просто нечего – все сидят дома».

Сейчас ажиотаж немного поутих, но тем не менее, у музыкальных магазинов есть и свои активные сезоны. Например, сентябрь, когда детей собирают в музыкальные школы, а также праздничное время – январь, февраль, март».

Из необычного - выросший в последнее время интерес к маленьким гитаркам: укулеле и гиталеле, которые пришли к нам с Гавайских островов. Помимо необычного звучания, ценителей музыки подкупает и их компактность.

Чаще покупают гитары для детей и подростков, но среди взрослых людей тоже немало любителей шестиструнной. Не так давно на урок гитары пришёл и 65-тилетний мужчина, который решил обновить навыки.

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