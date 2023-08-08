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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.23 19:30

Особенности туризма на Севере летом

В экопарке, расположенном недалеко от Мурманска, жизнь бьёт ключом. А к зиме – ожидают приток гостей из Китая.

Каждый год мы напоминаем, что не только зима, как все привыкли думать, но и лето на севере – пора для туристов. По словам представителей компаний, связанных с гостевым бизнесом, ситуация в тёплый период с каждым сезоном становится лучше. Специалисты стараются работать над привлечением новых гостей. Подтверждают это и результаты.  В сравнении с прошлым сезоном поток туристов увеличился в два, а то и в три раза.

Владислава Шайдулина, заместитель директора базы отдыха в Мурманской области: «В этом году стало значительно больше людей. Но поскольку Мурманская область специализируется больше на зимнем туризме, то сейчас всё турсообщество начинает активную работу по привлечению дополнительного потока туризма в наш регион».

Иностранцам Заполярье тоже не чуждо. Открытие туристического безвизового режима между Россией и Китаем, безусловно, отразится и на нашем регионе.

Владислава Шайдулина, заместитель директора базы отдыха в Мурманской области: «У них есть определённый культ именно животного мира. Им именно в первую очередь интересно катание на упряжках, катание на снегоходах –всё то, что у них отсутствует. А это, прежде всего, снежный покров. Очень активно изучают ресурсную базу Мурманской области: кто и что может предложить и уже осуществляют бронирование на новогодние праздники».

А туристы, кстати, к нам приезжают не только из теплых краёв или центральной России, но и с соседних регионов. Например, из Архангельской области:

- Мы приехали сюда, потому что у нас не получилось поехать на южное море и мы решили на краю Севера побывать. И сюда приехали по рекомендации хостела. Нам рассказали, что здесь живут собачки хаски, поэтому мы приехали пообщаться».

Самое завораживающее, по словам гостей, это северная природа., которая может посоревноваться в красоте с привычными нам направлениями для отпуска.  

- Ваша природа в конкуренции с югом хорошо встанет. Горы такие же красивые. Единственное, что на побережье моря мы ещё не побывали. А так здорово, очень красиво.

А уж туристы из столицы страны здесь частые гости.

- Мне северные олени понравились. Я их кормил. А мне понравились хаски. Они такие милые, большие. Мне понравилась территория – очень ухоженно всё, чисто, приятно находиться. Очень приятные гиды, персонал. Интересная экскурсия. Я вот вообще ничего не знала о народах Севера и в общем-то очень вовлекающая история. Мы первый раз в Мурманске, поэтому, в общем-то, нам всё было интересно и хорошо.

Туроператоры вдохновляют и самих северян не упускать шанса и бронировать места отдыха заранее, так как возможно, что скоро они будут заняты нашими гостями.

 

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