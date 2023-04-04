Особенные дети и волонтёры Снежногорска приняли участие во Всероссийском инклюзивном фестивале «Люди как люди»

21 год назад Гуле пришлось изменить свою жизнь полностью и безвозвратно. Это не вопрос сожаления о чём-то, уверяет мама особенного ребёнка, это решение быть рядом, несмотря ни на что. Сегодня, например, они осваивают вместе с сыном новое направление искусства – флюид арт.

Гюлжехре Мухитдинова, мама особенного ребёнка, г. Снежногорск: «Ему интересно, когда он находится в социуме, с детьми. Естественно, и мне, чтобы я что-то новое узнала, чтобы с ним дальше заниматься».

Организована арт-площадка в Снежногорске неспроста. Специалисты стараются как можно чаще говорить о доступности среды для каждого человека. Особый упор делается на психологическую и моральную подготовку общества к взаимодействию с особенными гражданами. Например, второе апреля - День распространения информации об аутизме. Не понаслышке о проблеме знает специалист Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи и мама ребёнка с диагнозом аутизм Юля Сафоновская. Два направления её жизни удаётся совмещать на практике: и с волонтёрами ведёт подготовку, и сына социализирует.

Юлия Сафоновская, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Снежногорск: «Сейчас они тянуться друг к другу. Это очень здорово, что они могут находиться в одном классном мероприятии».

В рамках участия во Всероссийском инклюзивном фестивале «Люди как люди» в Мурманской области открыто шесть площадок. Одна из них – на базе комплексного Центра соцобсуживания. Уже не впервые мероприятие организуют при поддержке добровольцев школьного возраста. В частности, сегодня в молодёжном пространстве «СОПКИ».

Анастасия Низамутдинова, волонтёр организации «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Мне нравится с ними работать, они такие же. Мне с ними безумно интересно».

Юлия Ушакова, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Мы замечаем, к нам всё больше и больше обращается волонтёров, которые хотят помочь в работе с ребяткам с инвалидностью: они не боятся с ними взаимодействовать. И мы рады, что находятся такие ребята, которые хотят с ними дружить и организовывать им досуг».

Техника «флюид арт» — это разновидность абстрактной живописи. Основной её процесс – это медленное растекание краски по холсту, в результате чего создаются цветовые эффекты без определенных сюжетов. Участники отмечают, что подобная методика весьма схожа с медитацией и даже отражает настроение и состояние души. Удивительно, но любая деятельность с особыми детьми, будь то творческая, спортивная, организационная, или иная помогает добровольцам найти собственные жизненные ориентиры.

Алёна Матвеева, волонтёр организации «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Любое волонтёрство может помочь найти своё призвание, ведёт к профессиональной деятельности».

Кстати, взрослые стараются приучать к гуманности детей с дошкольного возраста. Например, среди воспитанников снежногорского детского сада есть малыши-добровольцы, активно включающиеся в игры с особенными александровцами. Ведь нет высшей ценности, чем быть человеком во всех смыслах.