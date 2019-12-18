День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.19 19:30
Особенных детей необходимо обучать по-особому
В Мурманске на площадке центра «Лапландия» специалисты со всей области обсудили лучшие практики для развития талантов и одаренности детей. В дискуссиях приняли участие свыше 150 специалистов из 14 муниципальных образований региона.
Отличительная особенность программы мероприятия – насыщенная интерактивная часть. В проектных группах участники создавали эффективную модель поддержки и сопровождения одарённых детей. Были организованы три педагогические площадки по вопросам, наиболее остро стоящим перед современными педагогами дополнительного образования. В первую очередь, это работа с одарёнными детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Владимир
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Максим
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Vjhtvfy
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