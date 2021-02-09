Особый дом для инвалидов поможет им освоиться в жизни

Для кого-то приготовление бутерброда с сыром - пустяк, для человека с ограничениями по здоровью - целый квест, справиться с которым помогут специалисты.

Михаил Родионов кропотливо слой за слоем укладывает овощи, в результате получается вкусный и полезный салат. Готовить его научили в тренировочной комнате.

Михаил Родионов, житель Мурманска: «Вы такие блюда красивые готовите, даже я не умею. Тебе такие занятия какую пользу приносят? Они помогают лучше управляться с ножами».

Такие навыки жизненно необходимы молодым инвалидам. Ведь обладая ими, можно самостоятельно обслуживать себя дома. Тренировочная комната полностью имитирует привычный быт постояльцев.

Леля Акаченок, директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Мы работаем с горячими предметами и с острыми. Наши ребята это замечательно выполняют, они прекрасно справляются с бытовыми делами».

Региональная программа «Тренировочные квартиры» действует в 10 социальных учреждениях области — шести центрах комплексного обслуживания и четырех психоневрологических интернатах.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В прошлом году у нас такое обучение прошли более 500 человек. У нас на регион приходится более 30 тысяч инвалидов, поэтому забота о них и помочь им войти в эти условия, которые каждый обычный гражданин в своей жизни применяет какие-то бытовые элементы, — это задача правительства».

Всего центр посещают 36 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Лишь двадцать из них в силу физических особенностей способны обучаться в тренировочной комнате. Но и остальным скучать не приходится. Здесь они общаются и занимаются прикладным творчеством. Также в их распоряжении сенсорная комната, в которой при помощи свето- и звукотерапии ребята снимают напряжение.

В Мурманском центр соцобслуживания ребята находятся не круглосуточно. Их доставляют на специальном автомобиле, что удобно для родителей, у которых нет личного транспорта. Воспитанники находиться под присмотром специалистов в течение дня, после чего снова отправляются домой.