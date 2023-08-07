Осовременить: мурманчане обсудили вопрос будущего облика и благоустройства площади Пять Углов

Три дня длились встречи с разными группами населения. Свои предпочтения высказали представители общественных организаций, молодёжи, маломобильных граждан, бизнесмены и жители города.

Вопрос реконструкции центральной площади Мурманска поднимается уже не первый год. Одни считают, что необходимо всё сделать по-новому, другие хотят оставить существующий облик, а кто-то с ностальгией вспоминает старые времена. Тем не менее, именно это место было выбрано для благоустройства по итогу Всероссийского онлайн-голосования и именно вокруг него ведутся самые горячие споры.

Жительница Мурманска: «Могу сказать, что я очень люблю площадь Пять Углов. И согласна с предыдущим оратором, что морально она устарела. Нужно вносить определенные изменения, учитывая веяния времени».

На прошлой неделе было организовано три встречи с разными категориями граждан. Их посетили около 80 человек, которые свободно высказывали своё мнение и предложения. Каждый пытался внести идеи в план будущего благоустройства Пяти Углов.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я считаю, что было бы вполне логично от Ленинградской улицы до проспекта Ленина закрыть проезжую часть и сделать её пешеходной. И по центру поставить фонтан или что-то ещё. Это не только мое мнение, это архитектурное требование к площадям. Это классический подход».

Александр Коваленко, врач-хирург Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Лично мне не нравится парковка у ДЦ «Меридиан». Я часто там проезжаю и вижу, как пешеходы, которые отдыхают на этой площади, убегают от этих машин. И перекресток на улицах Ленинградской и Воровского тоже неудобный. Надо подумать, как найти варианты, как убрать парковку и дать возможность автомобилистам, где-то найти себе пристанище».

Елена Титаренко, директор ДК Ленинского округа: «Парковка у «Меридиана» не устраивает никого, это некрасиво. Отсутствие туалетов. Деревянные подиумы нас очень подбешивают. Как только сцена стоит у «Арктики» для нас это мозг сломать надо, как поставить все площадки».

Работа была построена в рамках стратегической сессии. Участники вырабатывали решения в небольших группах, а после защищали проект.

Камилла Биккиняева, заместитель руководителя татарского культурного общества «Якташ»: «Если мы говорим про стоянку у «Меридиана», то я не представляю себе «Меридиан» без неё. Я тут слышала предложение вообще движение по улице Воровского перекрыть. Может быть, конечно, доля трезвости есть в этом, но не знаю. Мы живём в такой век, что у нас очень много машин. Может быть, возможно, стоянку убрать слева, если мы смотрим на «Арктику», где сквер находится. А у «Меридиана», считаю, что нужна стоянка».

Жительница Мурманска: «Да у нас рядом находится остановка, транспортная доступность. У нас горка была, прекрасно помню, каталась в детстве. Ледяная горка у «Меридиана, мы её очень ждали». Но надо учитывать сложившуюся сегодня ситуацию, что у нас много автомобилей в городе, их негде парковать. Поэтому и подземка, и парковка у «Меридиана» мы считаем, что это плюс. Мы бы хотели внести сюда новую нотку – видеопроекции на гостинице. Если кто знает, что такое 3д маппинг. Это очень красиво, можно использовать в мероприятиях».

Можно зафиксировать основные принципы организации площади, которые поддержали участники трёх дней дискуссий. Благоустройству – быть. Площадь должна быть функциональной круглый год с учётом заполярного климата. Например, летом украсить её фонтаном, а зимой залить каток. А ещё она должна быть выполнена в едином стиле.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мне кажется, что та эклектика архитектурных стилей, которые сегодня присутствуют на Пяти Углах: два здания - «Азимут» и «Меридиан» более-менее в одной стилистике, хрущевка пятиэтажная, сталинские красивые дома, «Волна» - вообще в другом стиле здание – всё так перемещалось. Понятно, что никто ничего не будет сносить, но как должны архитекторы продумать вопрос, чтобы всё сравнять и сделать единый стиль? Во всяком случае, чётко понятно: площадь нашу обожаем, но она нуждается в том, чтобы её осовременить».

Кто не мог лично посетить встречи оставляли свой вариант в онлайн-анкете. Специалисты Центра городского развития Мурманской области обработают все поступившие предложения, чтобы максимально учесть их в концепции благоустройства.