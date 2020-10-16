Остаёмся без мойвы ещё на один год

Международный Совет по исследованию моря рекомендовал прекратить добычу мойвы в Баренцевом море в 2021 году. Как сообщает портал FiskerForum, Российско-Норвежская комиссия по рыболовству установит нулевую квоту на промысел.

Согласно исследованиям, в Баренцевом море нерестовый запас мойвы составляет 545 тысяч тонн. При этом сложно спрогнозировать количество рыбы на следующий год. Россия и Норвегия стремятся к тому, чтобы мойвы стала в первую очередь пищей для других морских животных. Вылов возможен лишь в случае избытка рыбы.

К решению запрета промысла мойвы отнеслась критически некоторые операторы судов. Специалисты отметили, что исследование не было полным, но прошлогодний анализ дал необходимое представление. По данным Совета, даже с учётом 20-процентного запаса, который был добавлен к результатам исследования, нерестовый запас может упасть ниже 200 тысяч тонн. Напомним, в прошлом году Российско-Норвежская комиссия по рыболовству решила не открывать промысел мойвы в 2020 году. В 2019 году путины так же не было.