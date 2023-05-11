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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»

Телеканал «Арктик-ТВ» уже сообщал о проблеме пыления хвостохранилища АО «Апатит», из-за чего город Апатиты вновь столкнулся с проблемой нефелиновой пыли. Оказалось, что проблема с хвостохранилищем возникла и в Оленегорске.

Северяне в социальных сетях сообщают, что оно разрослось до таких размеров, что уже вплотную подходит к озеру Колозеро, откуда берёт начало река Кола - водоём, который питает водой Мурманск.

Во время одного из визитов нашей съёмочной группы в город Оленегорск многие горожане, с которыми мы беседовали, жаловались на пыль, которая попадает в город вместе с ветром:

- Много, много. Я вот живу в том доме, на втором этаже. Это вот вообще. И поставлены москитные сетки. Очень много. Не знаю, почему: или от комбината, или откуда это.  Пыль похожа на хвосты, похожа. Чёрная такая. Даже на подоконнике. И вот сейчас оттаяло, каждый день вытирала подоконник. И даже сетка стоит, и то.

- Пока вот снег лежит - нормально. Летом, конечно, пыльновато. Но там вот сейчас озеленяют, я понимаю, траву засаживают, деревья. Поэтому здесь более благополучно. Более-менее.

- У нас на первом этаже квартира, поэтому я убираю раз в несколько дней, а бывает, что в день по несколько раз, потому что у меня ламинат весь засыпан пылью. Серая пыль эта страшная. Только намоешь - всё на окнах.

- Мы не в городе живём. Откуда она летит? Кто-то говорит, что с рудника, как он там, ГОК правильно называется?

- Да, много, много пыли. Да. А откуда это, непонятно? Вон, с ГОКа, с фабрики, оттуда. С фабрики? Да, а больше откуда. Я там в конце живу, так вот прямо клубки вот такие. Особенно когда тепло.

Страшная серая пыль очень напоминает то, что мы видели, когда ездили к хвостохранилищу Оленегорского ГОКа. Находится оно недалеко от крайних домов Оленегорска. И зрелище впечатляет. Огромные горы серого песка, по которым во время сильного ветра гуляют султанчики мелкой взвеси, так называемая пыль. Если посмотреть на спутниковые снимки, то можно оценить масштабы хвостохранилища. И они поражают. Причём, как нам объясняли специалисты, раньше его размер был куда скромнее. Разросся объект в последние годы. И из-за этого возникает серьёзная проблема, которая может угрожать уже Мурманску.

Валерий Кондрашкин, начальник цеха Оленегорских водопроводно-канализационных сооружений ГОУП «Мурманскводоканал»: «Если посмотреть на спутниковые снимки 2020 - 2021 годов, то хвостохранилище почти в два раза вдруг выросло по своей площади. Мало того, что на снимках 2020 года ещё существуют подпорные стенки в виде дроблёной скалы. Они удерживают массу магнитной сепарации, чтобы она не растекалась. А на снимках 2021 года и визуально при выходе на местность, стенок этих уже нет и масса эта растеклась дальше по площади».

Сейчас хвостохранилище вплотную подходит к озеру Колозеро, сообщают в соцсетях. Именно оттуда берёт начало река Кола. А она, в свою очередь, снабжает водой весь Мурманск. На этой реке находится главный водозабор. От попадания в Колозеро тонн хвостов спасает только вот эта земляная насыпь - своеобразная дамба.

Судить о её состоянии мы не возьмёмся, но выглядит она не слишком надёжной. А что же об этом думает Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора во главе с Сергеем Михайловым?

- Я вам сейчас ничем помочь не смогу, телефонный разговор у нас не вариант дать какие-то комментарии. У нас приказ, в соответствии с которым это запрещено. Сергей Валентинович сейчас у нас находится в отпуске, у него как раз начался отпуск со вчерашнего дня.

Да, вы правильно поняли. Оперативно информацию предоставить нам снова не смогли. Глава ведомства Сергей Михайлов сформировать свою позицию для СМИ готов только письменно и после отпуска. Между тем проблема, если она действительно настолько серьёзна, как её представляют в соцсетях, ждать, пока начальник БАМУ Росприроднадзора отдохнёт, не будет.

Что же, пишем очередной журналистский запрос и надеемся, что за время, пока Балтийско-арктическое межрайонное управление отреагирует, беды не случится. В качестве альтернативы местные специалисты предложили звонить напрямую в пресс-службу федерального Росприроднадзора. Но там после наших продолжительных попыток дозвониться трубку так и не взяли. Пришлось говорить с зацикленным автоответчиком: «Вы звоните по личному или по деловому вопросу?»

- По-деловому.

- Может ли абонент связаться с вами по номеру, с которого вы звоните?

- Да, может.

- Вы знакомы с абонентом или вас представить?

- Нет, не знаком.

- Передать в какое время вам можно перезвонить?

- В любое, но до 18.00.

- Что-нибудь желаете добавить?

- Нет, спасибо.

- Вы звоните по личному или по деловому вопросу?..

Сложно сказать, чем заняты все эти замечательные люди, но, на наш взгляд, им совсем не до проблем с хвостохранилищем Оленегорского ГОКа. Вот и получается, что пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает и набирается сил, а пресс-служба федерального ведомства заставляет журналистов разговаривать с роботом, оперативно выяснить представляют ли угрозу хвосты под Оленегорском и контролирует ли кто-то их расползание по местности не выйдет.

Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт и дамба отходы сдержит. Иначе у нас для вас плохие новости: какие последствия будут, если хвосты попадут в Колозеро а оттуда в Колу, предсказать крайне сложно.

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