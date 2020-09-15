Осталось две недели, чтобы получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трёх лет

Родители, которые ещё не успели получить «коронавирусные» выплаты семьям с детьми, должны поторопиться. У них осталось 2 недели, чтобы подать заявление, напоминает Пенсионный Фонд России.

Родителям, у которых ребёнку исполнилось 3 года в период с апреля по конец сентября 2020 года, можно получить ежемесячную выплату в размере 5-ти тысяч и единовременную – 10 тысяч рублей. По данным ПФР, около 300 семей по Мурманской области ещё не воспользовались такой возможностью.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Мурманской области: «Обязательным условием является наличие у заявителя и у ребёнка гражданства РФ, необходимо проживать на территории РФ. Подать заявление можно через любую клиентскую службу Пенсионного Фонда РФ, но в современных условиях, наверное, будет правильнее и безопаснее подать через сайт Госуслуг».

Опекунам ребенка заявление на данные выплаты можно подать только при личном обращении в клиентскую службу ПФР по предварительной записи. Родителям, решившим отправить его в электронном виде, важно помнить, что все пункты необходимо тщательно проверить.

Вадим Корнов, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Мурманской области: «При заполнении формы нужно обращать внимание на правильность данных, которые граждане переносят из правоустанавливающих документов в форму. Особое внимание надо обратить на номер счёта, на который перечисляются средства, он должен принадлежать заявителю и никак не какому-то родственнику».

Выплата предоставляется из федерального бюджета и не зависит от доходов семьи.