День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.23 19:30
Осталось несколько дней, чтобы проголосовать за новую столицу «Серебряного ожерелья»
Это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Запада России. Он был создан в 2012 году по инициативе Президента страны и реализуется на территории 11 регионов.
«Серебряное ожерелья» включает известные памятники культурного наследия, исторические поселения, города, а также уникальные природные объекты.
В рамках недавнего форума «Ладога» у глав регионов спросили, какой населённый пункт они бы предложили в качестве следующей столицы проекта. На голосование выдвинули 11 вариантов, оно проходит на странице форума «Ладога» в социальной сети «ВКонтакте».
Губернатор Мурманской области на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России» номинировал Териберку. Он отметил, что село ежегодно собирает тысячи туристов, а также пригласил всех желающих увидеть китов, побывать на краю Северного Ледовитого океана и «зажечь» в полярный день под палящим солнцем.
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