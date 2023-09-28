Осталось несколько дней, чтобы проголосовать за новую столицу «Серебряного ожерелья»

Это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Запада России. Он был создан в 2012 году по инициативе Президента страны и реализуется на территории 11 регионов.

«Серебряное ожерелья» включает известные памятники культурного наследия, исторические поселения, города, а также уникальные природные объекты.

В рамках недавнего форума «Ладога» у глав регионов спросили, какой населённый пункт они бы предложили в качестве следующей столицы проекта. На голосование выдвинули 11 вариантов, оно проходит на странице форума «Ладога» в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Мурманской области на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России» номинировал Териберку. Он отметил, что село ежегодно собирает тысячи туристов, а также пригласил всех желающих увидеть китов, побывать на краю Северного Ледовитого океана и «зажечь» в полярный день под палящим солнцем.