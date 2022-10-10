Останки 134 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Долине Славы

Завершается поисковый сезон для добровольцев, которые дни напролёт – и в жару, и в дождь - поднимали из-под земли останки защитников Заполярья. 134 бойца – таков итог поисков 2022 года. Юные корреспонденты «Академии телевидения» из ЗАТО Александровск побывали на митинге и захоронении воинов в Долине Славы.

Могильная земля имеет особый запах, запах печали, смешанный с потом, страхом и болью. Именно таким в этот осенний день веяло над всей Долиной Славы.

Роман Лоскутов, юный корреспондент: «Сегодня 134, до этого момента без вести пропавших, бойца, наконец, обретут свой вечный покой. Их захоронят со всеми почестями со своими боевыми товарищами».

Момент ответственный для всех участников церемонии – добровольцев, общественников, военных, юнармейцев. Ведь земле предадут не безымянные останки, а наших предков, наших родных, наших защитников.

Татьяна Ковалёва, депутат Совета депутатов города Мурманска, руководитель регионального отделения общественной организации «Надежда России»: «Для нас это имеет большое значение. Мой дедушка пропал без вести, когда находят даже безымянных и предают их земле, для нас это очень торжественно и волнительно, за душу берёт. Всегда плачу на таких мероприятиях, это что-то своё. Я в каждом погибшем бойце вижу своего дедушку».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё больше школьников, юнармейцев. И видите, даже сегодня здесь огромное количество молодых людей из разных уголков области, которые занимаются этой важнейшей работой».

Опознать, то есть отыскать записки с именами, либо найти фамилии, инициалы, выведенные солдатами на личных вещах, большая удача.

Игорь Болозович, председатель регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров»: «Это было обязательным, но не все выполняли это указания, не писали имен, считая плохой приметой».

Но в этом году опознанных всего восемь. Два медальона, например, были найдены среди 28 тел в Губе Нерпичьей, архивы смогли приподнять завесу тайны над их гибелью.

Евгений Шеховцов, член поискового отряда «Западная Лица», г. Заозёрск: «Это потери по третьему сентябрьскому наступлению. 8 сентября 1941 года немцами была предпринята третья попытка наступления на Мурманск».

Так и лежат в братских могилах безымянные воины, без шансов быть упокоенными на своих малых родинах.

К захоронениям в Долине Славы с цветами и словами благодарности за мирное небо ежегодно приходят северяне, гости нашего региона.

Никак не смирятся поисковики с отношением к их работе, так как находятся вандалы, оскверняющие мемориалы. На этот раз вновь не обошлось без хулиганства.

Константин Добровольский, председатель организации «Координационный Совет поисковых отрядов Мурманской области «Долг», г. Полярный: «К сожалению, хочу сказать, что у нас было 20 касок на хранении здесь, а кто-то их умыкнул. Негодяи!».

Место для упокоения красноармейцев, уверяют краеведы и поисковики, знаковое. Долина смерти и по сей день прячет в кладках дёрна сотни убитых сынов Отечества.

Мария Летунова, юный корреспондент: «Комплекс «Долина Славы» - лишь один из многих памятников, посвященных ожесточенным боям в Кольском Заполярье. Здесь захоронены более 7000 воинов».

Константин Добровольский, председатель организации «Координационный Совет поисковых отрядов Мурманской области «Долг», г. Полярный: «Сейчас захоронение пройдёт, мы вновь отравимся на поиски, используем каждый день в работе».

Для будущего поколения защитников такие митинги – ещё одно напоминание о том, насколько важна их профессия. Так считают, например, курсанты из Севастополя, которые сейчас проходят практику в одной из войсковой частей Гаджиева.

Семён Бондаренко, курсант Черноморского высшего морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища им. П.С. Нахимова, г. Севастополь: «Для меня это играет огромную роль. Во-первых, потому что я военнослужащий. Во вторую очередь, надо проводить такие мероприятия, так как молодёжь не до конца осознает, что сейчас происходит на территории соседнего государства».

Сопровождаемые в последний путь траурными звуками военного оркестра, 132 защитника Кольского Заполярья остались навечно нести службу в рядах красноармейцев. Останки двух бойцов будут переданы родственникам – их захоронят на их родине.