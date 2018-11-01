На мемориальном кладбище Североморска захоронили лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войныБольшой этнографический диктант в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.18 19:30

Останки советских лётчиков, погибших 76 лет назад, со всеми воинскими почестями придали земле в Североморске

На мемориальном кладбище в Североморске с почестями захоронили останки лётчиков, погибших в небе над Заполярьем в 1942 году.

На мемориальном кладбище главной базы Северного флота сегодня захоронили советских лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на военно-мемориальном кладбище Североморска, где собрались командование флота, представители администрации, региональные поисковики и простые граждане, которые пришли почтить память воинов.

Этим летом со дна озера Ваенгское вместе с тремя членами экипажа легендарной боевой машины подняли самолёт Пе-2. После изучения архивных данных, специалисты установили, что пикирующий бомбардировщик погиб в августе 1942 года. В тот роковой день экипаж выполнял задачи боевой подготовки, но точная причина его гибели, пока что не установлена. По одной из версий, самолёт получил повреждения в ходе внезапного налёта вражеских истребителей.

Поисковикам удалось установить  имена героев. Ими оказались командир второй авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман старший лейтенант Игорь Зильберг и стрелок-радист младший лейтенант Леонид Пластинин.

Огромную помощь в работе по подъёму бомбардировщика и захоронению останков лётчиков   оказало руководство краснознаменного Северного флота.

В торжественной траурной церемонии захоронения, которая состоялась на Военно-мемориальном кладбище флотской столицы, приняли участие представители власти, командование Северного флота, молодёжные патриотические объединения, поисковики и горожане, которые тоже пришли почтить память экипажа.

«Я понимаю, что при поддержке флота и непосредственном участии поисковиков мы можем это делать. Это очень хорошо. И я рад, что сегодня столько детей посмотрело на то, как флот, город и жители Североморска отдали долг памяти людям, которые погибли за их свободу», - сказал Владимир Евменьков, глава ЗАТО г.Североморск.

После поминальной службы под салют из автоматов останки погибших лётчиков  придали земле.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
01.11.18 18:57
Я и мои коллеги по работе и общей борьбе из ОУ ждут с нетерпением завершения обустройства набережной Семёновского озера, что ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как ж
Комментарий к новости:Работы по благоустройству Семеновского озера будут идти и в зимний период
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
01.11.18 16:28
Via est vita. Хочу выразить благодарность от своего имени, имени своих родных и близких и лица работников ОУ персоналу ММБУ УДХ за качественную очистку улиц, транспортных артерий города-героя. Я,
Комментарий к новости:Уборка улиц в Мурманске ведется круглосуточно
Татьяна
30.10.18 20:54
Здравствуйте! Я - мама Роберта. Посмотрела фильм. Всё как будто вернулось. Та же боль,то же отчаяние. Тот же вопрос, а как жить дальше? Спасибо Арктик-ТВ, что поднимаете такие темы, что помогаете нам
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Работники вне закона»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМинфин РФ успокоил богатых-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 6 копеек, евро - на 16-PRO ЭнергетикуВиноват снег - Мурманчане начинают жить без электричества-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 323 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика