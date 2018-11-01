Останки советских лётчиков, погибших 76 лет назад, со всеми воинскими почестями придали земле в Североморске

На мемориальном кладбище в Североморске с почестями захоронили останки лётчиков, погибших в небе над Заполярьем в 1942 году.

На мемориальном кладбище главной базы Северного флота сегодня захоронили советских лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на военно-мемориальном кладбище Североморска, где собрались командование флота, представители администрации, региональные поисковики и простые граждане, которые пришли почтить память воинов.

Этим летом со дна озера Ваенгское вместе с тремя членами экипажа легендарной боевой машины подняли самолёт Пе-2. После изучения архивных данных, специалисты установили, что пикирующий бомбардировщик погиб в августе 1942 года. В тот роковой день экипаж выполнял задачи боевой подготовки, но точная причина его гибели, пока что не установлена. По одной из версий, самолёт получил повреждения в ходе внезапного налёта вражеских истребителей.

Поисковикам удалось установить имена героев. Ими оказались командир второй авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман старший лейтенант Игорь Зильберг и стрелок-радист младший лейтенант Леонид Пластинин.

Огромную помощь в работе по подъёму бомбардировщика и захоронению останков лётчиков оказало руководство краснознаменного Северного флота.

В торжественной траурной церемонии захоронения, которая состоялась на Военно-мемориальном кладбище флотской столицы, приняли участие представители власти, командование Северного флота, молодёжные патриотические объединения, поисковики и горожане, которые тоже пришли почтить память экипажа.

«Я понимаю, что при поддержке флота и непосредственном участии поисковиков мы можем это делать. Это очень хорошо. И я рад, что сегодня столько детей посмотрело на то, как флот, город и жители Североморска отдали долг памяти людям, которые погибли за их свободу», - сказал Владимир Евменьков, глава ЗАТО г.Североморск.

После поминальной службы под салют из автоматов останки погибших лётчиков придали земле.