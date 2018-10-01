Остановка на улице Морской будет соответствовать всем требованиям безопасности

Остановка общественного транспорта у поликлиники № 2 на Морской улице больше не угрожает мурманчанам. Площадку полностью отремонтировали. А в будущем году здесь появится крытый остановочный павильон.

Еще неделю назад, чтобы сесть в автобус на этой остановке, расположенной на улице Морской, рядом с поликлиникой, нужно было пройти своеобразный квест - преодолеть несколько ям и суметь не зацепиться за торчащую из плит арматуру. Сейчас от выбоин в асфальте не осталось и следа. Площадка полностью отремонтирована и соответствует техническим требованиям.

- Мы с начальником Управления дорожного хозяйства Ланиным Станиславом Борисовичем оперативно выехали, осмотрели остановку, - рассказывает Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов города Мурманска. - Он решил технологические вопросы. Достаточно в короткие сроки мы остановку привели в нормальное состояние, где людям не опасно и удобно ждать транспорт.

Но на этом работы не закончатся. В мае будущего года здесь планируют установить крытый остановочный комплекс.

- Будем планировать установку здесь павильона, - сообщил Станислав Ланин. - Если получится, то в начале сезона следующего года установим. Но запланируем обязательно.

В этом году на Морской улице изменят форму «кармана», в который заезжает автобус для посадки и высадки пассажиров. После обновления водителям будет проще и безопаснее возвращаться в транспортный поток. Парковку у поликлиники тоже переделают. Та, что существует сейчас, не советует нормам. Пешеходы и автомобилисты мешают друг другу.