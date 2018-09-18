Остановка у медсанчасти «Севрыба» переехала

Эта мера временная. Она связана с ремонтом приёмного отделения медсанчасти.

После начала ремонта в приёмном отделении медсанчасти «Севрыба» многие посетители больницы не могли понять, куда же делась остановка общественного транспорта. Теперь, чтобы воспользоваться автобусом, необходимо обойти здание вокруг.

- Перенос остановки никак не повлиял на расписание движения маршрута 6Т, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - На линии работают два автобуса. Интервал движения от 14 до 30 мин. Первый отправляется в 6.45, а последний - в 19.45.

Большинство пассажиров знакомых с временными изменениями отмечают, что новое место для остановки удобнее и безопаснее прежнего. Но и здесь есть проблема - некоторые автовладельцы паркуют свои автомобили вольготно и хаотично. Такие авто часто становятся помехой автобусам. А опыт показывает, что взывать к совести таких водителей бесполезно.

Окончание ремонта в больнице запланировано на конец октября, после чего остановку перенесут на прежнее место.

А пока автобус ходит по летнему расписанию, но в ноябре перейдёт на зимний - более интенсивный график движения.