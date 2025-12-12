«Остановка запрещена» - дорожный знак, который любят не замечать автолюбители на проспекте Ленина в Мурманске

Как только эвакуатор подъехал, автовладельцы-нарушители решили перепарковаться. Однако, было уже поздно: на них составлены протоколы за неправильную парковку и выписан соответствующий штраф.

Каждую зиму в Мурманске можно увидеть картину, когда автомобиль припаркован на дороге даже под запрещающим остановку знаком. Одно из таких излюбленных мест находится в самом сердце Мурманска - на проспекте Ленина. Чтобы ликвидировать стихийные парковки, инспекторы ГАИ провели масштабный рейд.

Артём Мишкой, командир 1 взвода ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Сегодня проводим профилактические мероприятия, направленные на пресечение остановки-стоянки транспортных средств на проспекте Ленина. На данном участке установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», но водители автомобилей не соблюдают требование дорожного знака, позволяют себе осуществлять остановку-стоянку автомобилей на данном участке дороги».

Как только эвакуатор подъехал, автовладельцы-нарушители решили перепарковаться. Однако, было уже поздно: на них составлены протоколы за неправильную парковку и выписан соответствующий штраф.

Артём Мишкой, командир 1 взвода ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Ответственность за нарушение требования дорожного знака 3.27, 3.28 предусмотрена в виде штрафа 2250 рублей по ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ».

- А если водитель ещё раз совершит такое же нарушение?

– Аналогичная административная ответственность. По данной статье повторности нет.

По итогам только одного сегодняшнего рейда в центре Мурманска были оштрафованы более 10 человек. И судя по всему, подобные проверки стражи порядка на дорогах продолжат, пока автолюбители не станут сознательно относиться к правилам парковки.