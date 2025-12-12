Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.25 19:30

«Остановка запрещена» - дорожный знак, который любят не замечать автолюбители на проспекте Ленина в Мурманске

Как только эвакуатор подъехал, автовладельцы-нарушители решили перепарковаться. Однако, было уже поздно: на них составлены протоколы за неправильную парковку и выписан соответствующий штраф.

Каждую зиму в Мурманске можно увидеть картину, когда автомобиль припаркован на дороге даже под запрещающим остановку знаком. Одно из таких излюбленных мест находится в самом сердце Мурманска - на проспекте Ленина. Чтобы ликвидировать стихийные парковки, инспекторы ГАИ провели масштабный рейд.

Артём Мишкой, командир 1 взвода ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Сегодня проводим профилактические мероприятия, направленные на пресечение остановки-стоянки транспортных средств на проспекте Ленина. На данном участке установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», но водители автомобилей не соблюдают требование дорожного знака, позволяют себе осуществлять остановку-стоянку автомобилей на данном участке дороги».

Как только эвакуатор подъехал, автовладельцы-нарушители решили перепарковаться. Однако, было уже поздно: на них составлены протоколы за неправильную парковку и выписан соответствующий штраф.

Артём Мишкой, командир 1 взвода ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Ответственность за нарушение требования дорожного знака 3.27, 3.28 предусмотрена в виде штрафа 2250 рублей по ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ».

- А если водитель ещё раз совершит такое же нарушение?

– Аналогичная административная ответственность. По данной статье повторности нет.

По итогам только одного сегодняшнего рейда в центре Мурманска были оштрафованы более 10 человек. И судя по всему, подобные проверки стражи порядка на дорогах продолжат, пока автолюбители не станут сознательно относиться к правилам парковки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:35«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 2 серия (18+)01:15«Лондонские каникулы». Художественный фильм (16+)02:50«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота провели комплексные проверки котельных-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»