Остановку общественного транспорта на Пяти Углах в Мурманске временно переносят на новое – «старое» место
Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у мурманчан, удобно ли им будет здесь дожидаться своего транспорта?
- Я видела, что исторически она здесь располагалась. Думаю, местным жителям будет удобно. Особенно почтенного возраста, они будут приучены к этому.
- Удобно здесь, она раньше здесь была. Здесь удобно.
- Это очень удобно. Мы очень рады, потому что большое такое расстояние и бывает очень неудобно.
- Здесь была остановка, а другая - напротив кафе «Юность».
- Для пенсионеров, людей более пожилых возраста, может быть, и удобно. А так не знаю, и там хорошо было.
- Мы раньше всё время были здесь. Потом еле привыкали туда ходить. Мне так здесь было намного удобнее.
- Что ни делается, всё к лучшему. Пусть делают, благоустраивают. Мы не против.