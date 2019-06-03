«Останусь строками, останусь песнями». Документальный фильм 12+

«Я Колычева узнал не как поэта, а как крепкого и рукастого мужика. Увидел мужика, который болеет за своё дело, который может делать всё, - вспоминает Михаил Григорьевич Орешета, почётный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик, путешественник. - Мы с Володей Смирновым выбирались из Умбы и Кандалакши. Это было во времена, когда не было асфальта, а была пыльная дорога. На всех людях, которые ехали в машине, были костюмы, которые приобрели серый оттенок. Мы выбирались на попутках. Добрались до Колвицы и дальше в темноте пошли лесом. Вышли на какой-то участок, там хозяйство – коровы, тёлки…

Он с такой любовью рассказывал про этих животных, прекрасно знал и любил своих коровушек, видел свою будущую жизнь в фермерском хозяйстве. А Колычева – поэта узнал в конце 90- х годов прошлого века. Заехали с ним в разваленные коровники. Коля плакал тогда: в то время уже не было ничего, заросли крапивы на полях, сгнили стропила зданий. Я смотрел на него – это был человек, у которого что-то обрушилось важное в жизни. Сильный мужик, но не смог противостоять, к сожалению, обстановке того времени.

Коля как поэт жил в период развала страны, в страшный период развала и беспамятства. Это всё в его стихах. Он и стихи читал со слезами, с надрывом. Душа его плачет, а слёзы как берёзовый сок…

Таких людей, как Коля, мы угробили! Он постоянно жил, решая какие-то проблемы: у него вечно не было денег, вечно не знал, чем накормить дочерей, проблемы с квартирами. Он устраивался на работу, хотя в его руках должна быть только ручка, а не лопата или кайло. Нам бог послал такого поэта на Кольский полуостров, надо было найти возможность оградить его от всего этого, чтобы он писал для нашего края. Это та же руда, тот же никель, даже, может быть, ценнее. Он мог бы ещё много написать, если бы не ушел до времени из-за этих житейских передряг».