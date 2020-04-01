«Оставайтесь дома!», - просят громко северян на улицах

Чтобы регулярно напоминать северянам о необходимости оставаться дома, в Мурманской области заработали системы оповещения. Через громкоговорители жителей региона призывают не нарушать режим вынужденной самоизоляции.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что вплоть до особого распоряжения в Мурманской области будут работать громкоговорители. С их помощью жителям региона будут сообщать об опасности коронавируса и призывать людей оставаться дома.

Сообщения транслируют ежедневно с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00.

В Мурманске, например, для этих целей задействовали автотранспорт МЧС. А в Кировске – «буханки» скорой помощи. Также о необходимости оставаться дома предупреждает внешний экран кинотеатра «Мурманск». На нём время от времени появляется перечёркнутый символ коронавируса, который сменяется надписью «Оставайтесь дома!».