Оставайтесь дома! Советуют врачи пожилым северянам

Мурманские врачи отмечают, что профиль пациентов, заболевших COVId-19, изменился. Всё чаще в больницу попадают люди пожилого возраста, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, процесс выздоровления у них идёт очень медленно. Посещать массовые мероприятия специалисты им не рекомендуют.

Сергей Чуксеев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 4 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Когда меня спрашивают об этом, то я советую пока лучше воздержаться».

Игорь Булавин, врач-нейрохирург Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Просьба, оставайтесь дома и избегайте массовых мероприятий».