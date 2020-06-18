День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.20 19:30
Оставайтесь дома! Советуют врачи пожилым северянам
Мурманские врачи отмечают, что профиль пациентов, заболевших COVId-19, изменился. Всё чаще в больницу попадают люди пожилого возраста, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, процесс выздоровления у них идёт очень медленно. Посещать массовые мероприятия специалисты им не рекомендуют.
Сергей Чуксеев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 4 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Когда меня спрашивают об этом, то я советую пока лучше воздержаться».
Игорь Булавин, врач-нейрохирург Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Просьба, оставайтесь дома и избегайте массовых мероприятий».
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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